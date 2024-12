Poche ore al calcio d'inizio di Lazio-Inter e Inzaghi ha sciolto l'ultimo dubbio di formazione. Il rientro di tutti i big che almeno parzialmente avevano riposato a Leverkusen era già preventivato. Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro saranno in campo dal primo minuto all'Olimpico, oltre a Denzel Dumfries, che non era nemmeno volato a Leverkusen a causa di una sindrome influenzale poi smaltita.

Inzaghi avrebbe solo dovuto decidere chi schierare da terzo di difesa tra Bisseck e Darmian. Come già raccontato nella giornata di ieri da Fcinter1908.it, però, il tedesco era in vantaggio sul suo compagno di reparto, che in ogni caso sarebbe stato utile a gara in corso ed eventualmente su più fronti. Così sarà: l'allenatore nerazzurro ha infatti deciso di confermare il terzetto difensivo che ha mandato in campo alla BayArena. Attestato di stima importante per Bisseck, che dovrà tenere a bada Nuno Tavares, tra i principali pericoli della Lazio.