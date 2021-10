CorSera su Lotito-Inzaghi: “Il presidente non gli ha mai perdonato l’addio, Simone…”

In vista del ritorno del campionato, il Corriere della Sera si concentra su Lazio-Inter, un match ad alta carica d'intensità

In vista del ritorno del campionato, il Corriere della Sera si concentra su Lazio-Inter, un match ad alta carica d'intensità. "In questa partita i sentimenti avranno un peso, perché Inzaghi va contro la Lazio dopo 22 anni assieme. Lotito non gli ha mai perdonato l’addio, ritiene che nella famosa notte in cui ha scelto l’Inter sia venuto meno alla parola", riporta il quotidiano che poi spiega anche la posizione del tecnico ora nerazzurro. "Simone sostiene di non avergli mai dato garanzie, ma di avere preso tempo per riflettere. I tifosi, o almeno molti di loro, sembrano credere più all’allenatore di ieri che al presidente di oggi".