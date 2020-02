“Come dissi già tempo fa questa squadra è come una Ferrari”. Parola del presidente della Lazio, Claudio Lotito che oggi non è voluto mancare alla festa con il Ferrari Club Italia alla sede dell’Aci di Roma per i 122 anni dalla nascita di Enzo Ferrari. ”Lo scudetto? Mettiamo l’impegno partita dopo partita e giorno dopo giorno per dare il massimo e soddisfazione ai nostri tifosi”.

(Ansa)