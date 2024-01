Lotito: “Lazio incerottata, purtroppo è partita secca. In campionato contro l’Inter…”

"Non faccio previsioni, le partite hanno fattori imponderabili. La squadra è un po' incerottata, se manterremo il profilo di unità e determinazione, spirito di gruppo può dare grandi soddisfazioni ai tifosi. Purtroppo è una partita secca, in campionato era una partita equilibrata, da pareggio, poi c'è stato un retropassaggio che ha favorito l'Inter e siamo usciti sconfitti. Spero che la squadra sia concentrata e capisca l'importanza della partita, è importante fare una prestazione al massimo del livello"

"C'è una conduzione famigliare alla Lazio, ognuno è indipendente ma sotto l'egida del capo famiglia che sono io. C'è sempre confronto, non si può sostituire l'allenatore. Sono intervenuto e intervengo quando ci sono discrasie nello spogliatoio per far valere il principio del rispetto dei ruoli. Mi auguro che la squadra abbia l'atteggiamento determinato per raggiungere gli obiettivi"