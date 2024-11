Le parole di Claudio Lotito, durante la conferenza stampa per presentare una proposta di legge per migliorare gli stadi italiani

"Tante volte abbiamo parlato di stadi, ma oggi Forza Italia ha aperto la collaborazione con tutte le forze politiche per dare delle risposte concrete. Non parole, ma fatti per agevolare il percorso perché spesso ci si perde nella burocrazia. Le risorse invece sono fondamentali ma collaterali allo stesso tempo". Lo ha detto il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, durante la conferenza stampa per presentare una proposta di legge per migliorare gli stadi italiani.