Lotta scudetto, Riva: “Davanti metto Juve, Inter e Atalanta. Dubito che…”

L'ex giocatore del Cagliari parla della lotta scudetto

Intervistato da La Nuova Sardegna, Gigi Riva dice la sua sulla lotta scudetto. L'ex giocatore del Cagliari ha "buone sensazioni per la prossima Serie A".

"Il ritorno dei tifosi negli stadi è una bellissima notizia. Ho buone sensazioni per la prossima Serie A. Per la corsa allo scudetto non vedo grandi sorprese: davanti metto Juventus, Inter e Atalanta. Sono certo che le squadre di casa nostra si faranno valere anche nelle coppe europee, il parterre degli allenatori è ricco di protagonisti che sanno il fatto loro. Dubito che ci annoieremo".