Lovric: “Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni. Contro squadre come l’Inter…”

Al termine di Inter-Udinese, Sandi Lovric ha commentato la gara ai canali ufficiali del club friulano. Queste le parole del giocatore: "È bello segnare qua a San Siro, ci alleniamo per questo, sono felice per il gol. Peccato perché abbiamo avuto quelle 2-3 azioni in cui dobbiamo fare meglio. Abbiamo preso un contropiede in cui queste grandi squadre ti fanno gol".