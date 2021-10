Lucca, l’ex tecnico: “In 2-3 anni è titolare in una big. L’ho consigliato a…”

Le parole di Boscaglia su Lucca: "Può aver sorpreso voi, ma a me proprio no. Ero certo che potesse far bene"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Roberto Boscaglia, allenatore, ha parlato così di Lorenzo Lucca, da lui allenato al Palermo ed obiettivo di mercato anche dell'Inter.

L'ha sorpresa l'exploit imponente di Lucca?

"Assolutamente no. Può aver sorpreso voi, ma a me proprio no. Ero certo che potesse far bene. Tanto che, già l'anno scorso, lo consigliai a qualche top club".

Tipo?

"Preferisco mantenerlo riservato".

E' una prima punta "fatta e finita" oppure ha dinnanzi a sè ulteriori margini di miglioramento?

"Può ancora migliorare molto. E' una prima punta, che può svariare su tutto il fronte offensivo. E' alto, veloce nel lungo e nel breve e può essere incisivo con qualsiasi modulo di gioco".

Lo ha proposto ad alcuni top club: in quale contesto lo vedrebbe meglio?

"In qualsiasi, basta che però venga fatto giocare. Il suo percorso, seppur il ruolo diverso, mi ricorda quello che aveva fatti ai suoi tempi Tonali, sempre con me".

Dove lo immagina nel lasso di tempo di un lustro?

"Lo vedo titolare in una big. Ma non tra cinque anni: al massimo tra due-tre!".