Lucchetta: “Se l’Inter vince lo scudetto scrivo un post su Instagram in cinese”

Le parole dell'ex pallavolista: "Vivo questa domenica con un tifo sano, a Modena, al fresco, in famiglia, divisa tra Inter, Juventus e Napoli, siamo sportivi"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Andrea Lucchetta, ex pallavolista e tifoso dell'Inter, ha parlato così del sogno scudetto: "Vivo questa domenica con un tifo sano, a Modena, al fresco, in famiglia, divisa tra Inter, Juventus e Napoli, siamo sportivi. Sarò rilassato perché da lunedì tornerò alle mie mille attività in presenza, a cominciare da "Un campione per amico", e mi spalmerò come la Nutella, quindi questa domenica me la godo, anche se l'apprensione c'è. Prima della "mia" Inter guarderò il Milan-Atalanta, ma nel mondo dello sport non bisogna gufare, bisogna giocarsela.