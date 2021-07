Pergolettese, Lucchini: “Inter? Mi aspetto una prova di carattere. Affronteremo…”

Il tecnico ha parlato della gara contro l'Inter in programma oggi pomeriggio

Stefano Lucchini ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Pergolettese. Il tecnico ha parlato anche della gara contro l'Inter in programma oggi pomeriggio. "Come quella che era in programma precedentemente con l’Atalanta, dovrà essere un impegno da cui trarrò molte risposte sotto tanti punti di vista".