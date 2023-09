Lucescu: “Inter ha cambiato tanto, ma ha preso giocatori forti. Inzaghi ha il mio pupillo”

Il Napoli penso che avrà qualche problema perché quando cambi l’allenatore non è facile e immediato adattarsi ai cambiamenti per i giocatori. Il Milan mi piace. E occhio alla Juventus che, senza Coppe e quindi extra impegno settimanale, avrà tutta la settimana per prepararsi bene alla domenica. È vero che tutti vorrebbero sempre giocare la Champions e in Europa, però non farlo quest’anno potrebbe essere un vantaggio da non sottovalutare nella corsa allo scudetto.