Lucescu: “Mi appello alle big europee: giocate contro la mia Dinamo Kiev per aiutare l’Ucraina”

Mircea Lucescu, ex allenatore dell'Inter e oggi tecnico della Dinamo Kiev, ha raccontato il momento difficile che sta vivendo l'Ucraina

«Non lo facciamo solo per noi, ma soprattutto per gli ucraini che sono in patria. Lì non hanno più niente: niente lavoro, a volte niente cibo, riscaldamento ed elettricità; solo guerra e resistenza per ottenere la libertà. Nelle città sotto assedio dei russi c’è gente che muore o che soffre e il pallone può essere per loro un collegamento tra l’inferno che stanno vivendo e il ritorno alla normalità che speriamo avvenga prima possibile. C’è bisogno che il calcio non si fermi in Ucraina, che porti in giro il messaggio di un popolo che non si piega. Anche se il campionato è fermo e i playoff per i Mondiali distanti ancora due mesi».