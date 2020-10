Intervistato da Tuttosport, il tecnico della Dinamo Kiev Mircea Lucescu ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda l’Inter:

«Demiral l’ho portato io in Nazionale quando ero ct della Turchia. Adelio Moro, mio collaboratore a Brescia e ex osservatore dell’Inter, venne in Turchia a visionarlo per i nerazzurri. E Zamorano una volta mi chiamò per conto di Zanetti: lo volevano anche loro. La Juventus, però, si è dimostrata più sveglia di tutti».