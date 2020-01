Inter, Lucio dà l’addio al calcio: “Un giorno speciale. Grazie a chi mi ha supportato”

E’ un giorno particolare per tutto il calcio e, in particolare, per tutti i tifosi dell‘Inter. Lucio, ex difensore nerazzurro e tra gli eroi del Triplete del 2010, infatti, ha deciso di smettere con il calcio giocato a quasi 42 anni. Lo ha annunciato lo stesso centrale brasiliano con queste dichiarazioni rilasciate a Globo Esporte:

“È un giorno speciale per me. Oggi finisco la mia carriera come calciatore professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo“. Un giorno particolare per il popolo interista, che rende omaggio a uno dei suoi eroi.

(Fonte: globoesporte.globo.com)