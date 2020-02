L’allenatore del Ludogorets, Pavel Vrba, in conferenza stampa prima della partita di Europa League contro l’Inter ha anche parlato del coronavirus in Italia:

“Non sono un medico né uno specialista in questo campo, quindi non posso esprimere un parere. Ma guardando la situazione a Milano, sembra che gli italiani non la prendano sul serio come in Bulgaria”.

(Sport Mediaset)