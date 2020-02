Vrba: “Inter tra le squadre più forti d’Europa. Dopo il 2-0 sarà durissima…”

Dopo aver perso 2-0, il tecnico del Ludogorets Vrba ha analizzato la gara contro l’Inter e avvisato che il passaggio del turno ora è diventato quasi proibitivo.

«Per me l’Inter è una delle squadre più forti d’Europa, è un peccato che non siamo riusciti negli ultimi 20 minuti della partita a tenere lo stesso livello. Così sarà durissima. Se avessimo tenuto lo 0-0, cosa possibile, la partita di ritorno sarebbe stata interessante… Sono soddisfatto della difesa, pericolosi i nostri esterni, ma non abbiamo mai chiuso un contropiede».