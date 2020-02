All. Ludogorets: “L’Inter è una delle migliori squadre d’Europa. Se facciamo un gol…”

Alla vigilai di Inter-Ludogorets, Pavel Vrba ha parlato così della gara contro i nerazzurri: “Domani mi aspetto uno scontro molto difficile contro una delle migliori squadre d’Italia e d’Europa. Sappiamo che il risultato del primo incontro in Bulgaria non è positivo, ma penso che segnando un gol la partita diventerebbe molto interessante. Una gara diversa rispetto a quella di Razgrad. Prima di tutto perché giocheremo senza pubblico; secondo perché l’Inter ha un vantaggio. Non so quanto conterà che non hanno giocato domenica“.

(Tuttomercatoweb.com)