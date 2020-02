Si torna in campo. E quello dice più di qualsiasi altra cosa quanto l’Inter ha voglia di risollevarsi dopo le sconfitte con Napoli e Lazio. C’è l’Europa League, altro capitolo della stagione e Conte e i suoi dovranno fare il massimo anche in questa competizione. I tifosi sono pronti a sostenerli e ad emozionarsi con loro durante i novanta minuti della gara. Vi raccontiamo come vivono la partita sui social pubblicando i loro post più belli nel nostro liveblog.