Torna l’Europa League dove l’Inter affronterà il Ludogorets. La squadra bulgara allenata da Pavel Vrba, arrivato a gennaio dal Viktoria Plzen, è prima in campionato con un vantaggio di 7 punti dalla seconda. Secondo le informazioni raccolte da FcInter1908, il Ludogorets dovrebbe scendere in campo con questo undici: Plamen Iliev – Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov – Anicet, Dyakov (C) – Cauly, Marcelinho, Wanderson – Keseru.