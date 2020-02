Sarà un’Inter ampiamente rimaneggiata quella che domani affronterà i bulgari del Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Antonio Conte lascia a riposo Skriniar e Brozovic, così come Handanovic, che resta a Milano per proseguire nel suo programma di recupero. Sull’aereo per Varna anche tre giovanissimi: convocati il portiere Filip Stankovic (2002), il difensore Lorenzo Pirola (2002) e l’attaccante Edoardo Vergani (2001).