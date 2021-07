Lugano, l’Inter è arrivata allo stadio Cornoredo. Attesi circa 3mila tifosi

La squadra nerazzurra è arrivata in Svizzera dove si giocherà la prima gara amichevole dell'estate, un'estate da campioni d'Italia

Nove giorni di lavoro ad Appiano Gentile e si gioca oggi la prima amichevole estiva dell'Inter. La squadra ha raggiunto lo stadio Cornaredo, a Lugano, in Svizzera. Nella sfida contro il Lugano FC probabilmente sarà titolare Handanovic ma si alternerà con Cordaz che è tornato in nerazzurro. Ci sarà la possibilità di giocare per qualche minuto anche per Skriniar.