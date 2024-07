Lugano, il vice Ortelli: “Zanotti? Grande qualità e persona di spessore”

Al termine della sfida vinta per 3-1 dal Lugano sul Parma, il vice allenatore degli elvetici, Carlo Ortelli, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club commentando - tra le altre cose - l’arrivo di Mattia Zanotti a titolo definitivo dall’Inter.

"Siamo molto soddisfatti. Arriva a Lugano un bravo giocatore, l’avevano visto l’anno scorso a San Gallo disputare un grande campionato. Siamo contenti perché è un giocatore di grande qualità e una persona di spessore. Zanotti entra in un gruppo forte e lo renderà ancora più solido e competitivo. In questo periodo si è allenato individualmente, seguito da un preparatore atletico e da lunedì entrerà al cento per cento nel gruppo.”