Si avvicina sempre di più il momento di tornare in campo per i Campioni d'Italia. Definito il programma completo dell'estate nerazzurra i tifosi non vedono l'ora di tornare ad ammirare la squadra di Simone Inzaghi. Dopo i primi due appuntamenti al BPER Training Centre di Appiano Gentile contro Lugano e Pergolettese e le sfide contro Las Palmas e Pisa, la seconda amichevole del mese di agosto vedrà l'Inter giocare contro l'Al-Ittihad Club all'U-Power Stadium di Monza mercoledì 7 agosto alle ore 20:30.