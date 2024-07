Mattia Croci-Torti, allenatore del Lugano, in conferenza stampa ha parlato di Mattia Zanotti, terzino destro da pochi giorni prelevato dall'Inter: "Per quanto riguarda Zanotti la situazione è più delicata. Il ragazzo sta già bene però non possiamo forzarlo visto che ha fatto solo sei giorni di allenamento e ha disputato un'unica amichevole.