Luigi De Laurentiis: “Scudetto? Il Napoli è lassù a lottare con Inter e Milan”

Le parole del presidente del Bari: "E chi è che non vuole vincere lo scudetto al Napoli? Sarebbe lo scudetto di tutto il Sud"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «E chi è che non vuole vincere lo scudetto al Napoli? Sarebbe lo scudetto di tutto il Sud. La squadra è lassù, a lottare con Inter e Milan. È bello vederla così competitiva giocare alla pari contro tutti. Sono anni che il club è leader in Italia e in Europa».