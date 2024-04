Luis Alberto: “Non voglio più un euro dalla Lazio. Ho chiesto la rescissione”

Annuncio un po' a sorpresa al triplice fischio di Lazio-Salernitana. Luis Alberto non ha più intenzione di vestire la maglia biancoceleste e lo ha ammesso nell'intervista concessa dopo il 4-1 rifilato dalla squadra di Tudor ai granata di Colantuono.

Queste le considerazioni a proposito del suo futuro, incalzato sul tema ai microfoni di DAZN: "Sicuramente non sarò nel progetto l’anno prossimo, ho chiesto al club di liberarmi e di rescindere il contratto. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio. Sono stato benissimo in questo club, ma credo che sia arrivato il momento di farmi da parte e lasciare i miei stipendi ad altri".