Difesa, Luiz Felipe è l’alternativa: nome gradito a Inzaghi, Inter alla finestra

Il centrale brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio: la dirigenza nerazzurra monitora la situazione

L'Inter è al lavoro per puntellare la difesa in vista della prossima stagione: i nomi in cima alla lista sono quelli di Matthias Ginter, che arriverebbe a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, e di Gleison Bremer del Torino. La dirigenza nerazzurra nel frattempo valuta alternative: tra queste figura Luiz Felipe, in scadenza di contratto con la Lazio. Così scrive Tuttosport: