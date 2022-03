Inter, tramonta l’ipotesi Luiz Felipe: accordo a un passo con il Betis Siviglia

Il difensore italo-brasiliano, in scadenza di contratto a giugno, lascerà i biancocelesti a parametro zero

Luiz Felipe lascerà la Lazio al termine della stagione a parametro zero: il difensore italo-brasiliano, recentemente convocato in Nazionale dal ct Mancini, sarebbe ormai a un passo dal Betis Siviglia. Lo riporta Sky Sport. Il centrale classe '97 era stato accostato negli ultimi mesi anche all'Inter del suo ex tecnico Simone Inzaghi.