Luiz Felipe, vertice con la Lazio: rinnovo o addio. L’Inter c’è, ma per giugno

Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto, incontrerà a breve la dirigenza biancoceleste per definire il suo futuro

In casa Lazio è arrivato il momento decisivo della questione Luiz Felipe: il difensore brasiliano è in scadenza di contratto, e a breve verrà definito il suo futuro, in una direzione o nell'altra. Sullo sfondo c'è anche l'Inter del suo ex tecnico Inzaghi, suo grande estimatore. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "Luiz Felipe è in bilico: o firma il rinnovo oppure potrebbe essere venduto entro la chiusura del mercato invernale. La trattativa per prolungare il contratto in scadenza a giugno dura da mesi ed è proseguita nelle ultime ore, favorita dai rapporti apertissimi tra la società biancoceleste e l'agente del difensore brasiliano. Non si è mai conclusa, però, continuando a segnalare una certa distanza tra domanda e offerta. Ora bisognerà prendere una decisione. Dentro o fuori, non si scappa. Vertice all'orizzonte, previsto tra il 6 e il 10, appena Lotito rientrerà a Roma.