Luiz Felipe: “Fatti tre punti pesantissimi. La Lazio crede nello scudetto, ma manca tanto”

Luiz Felipe, giocatore della Lazio, ha parlato nella zona mista dell’Olimpico dopo la vittoria della Lazio sull’Inter. Queste le sue parole: «E’ una vittoria importante, stiamo lottando per andare in Champions. Abbiamo fatto tre punti importanti, pesantissimi, perché siamo ad un punto dalla Juve. E’ stata una bella partita, una bella serata. Vinta in rimonta? Abbiamo fatto un grande primo tempo, loro hanno fatto due tiri in porta e un gol. Poi siamo entrati nello spogliatoio e abbiamo parlato con l’allenatore e poi abbiamo vinto».

-Se diciamo la parola scudetto?

Certo che ci pensiamo, siamo lì, perché non pensarci, ma dobbiamo andare di partita in partita, ne mancano tante e alla fine, quando mancano cinque o sei partite, vediamo.

-L’arma in più della Lazio?

La forza del gruppo, penso sia quello, lo dice sempre anche il mister. Anche Jony che è entrato oggi ha fatto il suo.

-Gli aspetti negativi?

Non pensiamo agli aspetti negativi, pensiamo solo all’aspetto positivo e questa è la nostra forza».

-C’è una crescita mentale?

Nell’intervallo il mister ci ha detto che era ancora lunga e che potevamo fare un bel secondo tempo e così è stato, abbiamo dato tutto e abbiamo vinto. Dobbiamo crescere di partita in partita. Io ho 22 anni ma ho tanto da imparare dai miei compagni. Io voglio imparare sempre tutti i giorni.

-Segreto della solidità difensiva della lazio?

Comincia tutto dall’attacco. Quando gli attaccanti ci danno una mano tutta la squadra è contenta, siamo per questo la migliore

-La coreografia dei tifosi?

Sono bellissimi, danno emozioni da brividi. Sono i più belli del mondo come coreografia.

(Fonte: FCINTER1908.IT)