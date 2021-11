L’Inter fiuta l’affare a zero: “Inzaghi vuole Luiz Felipe: ecco chi sostituirebbe”

Grintoso. Caparbio. Versatile. Di quei difensori scorbutici da affrontare. Il rinnovo di Luiz Felipe con la Lazio ad oggi è molto lontano

In un momento complicato a livello economico-finanziario, l'Inter guarda con molta attenzione al mercato dei parametri zero. E tra i nomi che si svincolano il prossimo giugno, c'è quello di Luiz Felipe, il cui rinnovo con la Lazio sembra al momento molto lontano. Scrive Tuttosport: "Il brasiliano, in scadenza di contratto nel giugno del 2022, percepisce un ingaggio da 600mila euro a stagione. E per rimanere in biancoceleste chiede un sostanzioso aumento, con una richiesta che si aggira sui 2.5 milioni annui, cifra in linea con i parametri nerazzurri.