Lukaku si allena a parte, domani Conte valuterà se portarlo in panchina contro il Toro

Lukaku sta lavorando a parte. I controlli hanno escluso lesioni ma lui non sta lavorando con il gruppo. Probabilissima la partenza di Sanchez e Lautaro dal primo minuto. Domani si valuterà invece se andrà in panchina o meno. “Conte? Sono importanti le strategie e se quella della società al modo di vedere le cose dell’allenatore. È importante anche come l’Inter chiuderà il campionato e poi c’è il mese di agosto, l’Europa League. Altre valutazioni potrebbero essere figlie dei risultati”, ha spiegato Paventi, inviato di Skysport a seguito dell’Inter.

(Fonte: SS24)