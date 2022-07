Lukaku fa partire il countdown, ultimo giorno di allenamento in solitaria

Altro giorno di vacanza e altro giorno di duro lavoro. Romelu Lukaku ormai ha fatto partire il conto alla rovescia, tra poco sarà a Milano perché venerdì sarà alla Pinetina per tornare ad allenarsi con l'Inter. Inzaghi lo aspetta e ritroverà i suoi vecchi compagni, o almeno quelli che sono presenti attualmente nel centro sportivo Suning e in più Lautaro e Correa , anche loro di ritorno dalle vacanze.

Le sue il belga le ha trascorse in Costa Smeralda, ma oltre a relax e riposo, ha cercato di lavorare sul campo per poter tornare dalla squadra che ha tanto voluto più in forma possibile. Poi starà a Inzaghi e al suo staff fargli trovare la condizione migliore in vista della nuova lunghissima stagione.