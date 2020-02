Derby, Lukaku sfida il suo amico Ibrahimovic: “Allo United mi parlava dell’Inter”

C’è un forte legame di amicizia e stima che lega Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. È stato lo stesso attaccante belga a svelarlo pochi mesi fa in un’intervista nella quale ha raccontato il prezioso supporto dello svedese all’inizio della sua avventura allo United. “Zlatan mi ha aiutato tanto quando sono arrivato allo United: si sedeva in fondo al pullman della squadra con me, parlavamo molto e mi dava consigli“.

Lukaku era sicuro del ritorno di Ibrahimovic in Serie A e non si è sbagliato. Lo ha definito “uno dei tre calciatori più intelligenti che abbia incontrato“. Il rammarico è quello di aver giocato poco insieme a causa dell’infortunio al legamento crociato dello svedese: i due sono stati titolari insieme solo una volta in Premier League, il 26 dicembre 2017 nel 2-2 contro il Burnley.

Di certo l’esperienza di Ibra è servita molto a Lukaku: “Ho imparato tanto da lui, da quello che mi ha raccontato riguardo alle sue esperienze all’Inter, al Milan, al Barcellona e nelle altre squadre dove ha militato, ma soprattutto da quanto lavora ed è competitivo. Quando eravamo avversari nelle partitelle non si risparmiava mai: contro di lui sui palloni alti c’era sempre da combattere, anche in allenamento, ma nello spogliatoio è fondamentale avere uno così perché sa anche divertirsi e scherzare con i compagni“. E domenica, c’è da giurarci, i due daranno tutto come due grandi rivali, ma solo per 90 minuti.