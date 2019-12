UFFICIALE – Il Milan annuncia sui social l’arrivo imminente di Ibrahimovic

Con un video il Milan ha ufficializzato il ritorno a Milano di Zlatan Ibrahimovic. L’annuncio è arrivato sui canali social del club rossonero: IZ coming e IZ back e c’è poco da sbagliare.

Il giocatore, che ha vinto anche con l’Inter in passato, dopo l’esperienza in MLS ha deciso di tornare a giocare nel campionato italiano. E’ atteso in Italia nei primi giorni di gennaio per le visite mediche e i primi allenamenti. Firma un contratto di sei mesi con opzione per l’anno successivo.

AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva.