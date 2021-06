Inter, Lukaku annuncia la permanenza: “La reazione alle parole da parte del club”

L'annuncio di ieri di Romelu Lukaku ha risollevato il morale in casa Inter: il belga resterà in nerazzurro

"Resto all’Inter. La sfida è vincere ancora. Mi sento bene all’Inter". Queste le parole, chiare, di Romelu Lukaku ai microfoni di VTM. Il belga ha annunciato la sua permanenza in nerazzurro nonostante la partenza di Antonio Conte e la notizia ha ovviamente risollevato il morale dell'ambiente interista. Spiega il Corriere dello Sport: "La risposta al corteggiamento del Chelsea l'ha voluta dare lui stesso. Una manciata d'ore dopo che i giornali inglesi avevano parlato del pressing dei Blues su Romelu Lukaku. Anche se per i dirigenti di viale della Liberazione il belga era l'ultimo dei cedibili, sentirlo pronunciare queste parole avrà fatto indubbiamente piacere a Zhang, Marotta e Ausilio. Un segnale chiaro che il numero 9 nerazzurro, complice lo scatto nell'ingaggio (da quest'anno guadagnerà 8,5 milioni più bonus), non pensa minimamente a un addio. Può sorridere anche Simone Inzaghi che oggi inizierà la sua avventura interista".