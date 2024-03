Alexis Sanchez tra tre mesi sarà svincolato e pure per l'interista può tornare di moda l’opzione Arabia Saudita, rifiutata la scorsa estate. Tra i parametri zero della Serie A che potrebbero scegliere di andare nella Saudi Pro League anche il milanista Kjaer, l’interista Cuadrado, il romanista Smalling e il cagliaritano Nandez. Finito? Neppure per sogno. Perché i soldi dei sauditi possono far gola anche ad altri dei giocatori di Serie A. Sergej Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic sono un esempio da non dimenticare.