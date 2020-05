Lukaku ai tifosi: “Non so ancora cosa farò dopo il mio ritiro. La mia esultanza preferita…”

“Q&A lets go”. Ha scritto in un tweet Lukaku. Messaggio più o meno in codice per i suoi follower su Twitter. Il giocatore nerazzurro ha così avvisato i tifosi di essere a disposizione per un botta e risposta sui social. Ma ha avvisato tutti subito dopo: “In questo periodo ho risposto più o meno a tutte le domande sul calcio, quindi mi aspetto domande su altri argomenti”. Ecco cosa gli hanno chiesto e come ha risposto alle domande dei fans:

-C’è una cosa che comunque hai apprezzato di questo momento nel quale non si è giocato a calcio?

E’ difficile per me godermi le cose in questo momento quando le persone stanno ancora morendo e quando le persone non possono riprendere la loro vita normale.

Qual è la tua reazione per non essere nel Team of the Season di FIFA?

Sono rimaste 13 gare.

-Qual è la tua destinazione preferita per le vacanze?

Mi piace Los Angeles. Vorrei andare alle Maldive un giorno. Ma è una meta per le coppie, io sono single quindi non ci vado.

-I rapper preferiti?

Mi piacciono quelli della vecchia scuola. Due sono americani e sono noti 2pac e Snoop Dogg. In questo momento mi piace Meek Mill.

-Quando sei diventato un fans dei Lakers?

Nel 2007.

-Hai intenzione di lavorare nel campo del management quando ti ritirerai?

Non lo so ancora. Quando mi ritirerò vorrò passare un po’ di tempo con la mia famiglia.

-Il tuo film preferito?

Training day.

-La tua esultanza preferita?

Un urlo per mio figlio e per mia mamma.

-Cosa avresti fatto se non avessi fatto il calciatore?

Non me lo sono mai chiesto.

-Preferiresti leggere la mente o teletrasportarti?

Teletrasportarmi.

-Il tuo posto preferito a Milano?

Il mio appartamento.

-Preferisci il vino belga o quello italiano?

Non bevo alcool, amico mio.

-Cosa ti manca di più di Liverpool?

Le persone che mostrano amore e sanno conservarlo.

-Cosa ha di speciale la tua famiglia e quanti figli hai?

Ho un figlio, ma siamo molto riservati non parliamo delle cose private.

-Bolingoli che significato ha?

E’ il nome di mio nonno.

-Ci vedremo ad una partita dell’Olimpia prima o poi?

Sì, sicuramente.

-Il tuo primo ricordo della Champions?

La finale del Real Madrid contro il Valencia.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)