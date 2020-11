Ts – Inter, ancora terapie per Lukaku: Atalanta più lontana. Il rischio porterebbe…

Tuttosport, pure ieri Lukaku si è sottoposto alle terapie dopo l’infortunio agli adduttori della coscia sinistra. È stata un’assenza importante quella di Romelu Lukaku nella gara contro il Real Madrid. Antonio Conte potrebbe fare a meno dell’attaccante belga anche contro l’Atalanta, altra gara complicata per i nerazzurri. Secondo quanto riporta

“ La presenza del belga a Bergamo, ultima partita prima della sosta, è fortemente in dubbio anche perché il rischio porterebbe come principale effetto collaterale la precettazione del Belgio per l’amichevole con la Svizzera (mercoledì 11) a cui seguiranno i match di Nations League con Inghilterra (domenica 15) e Danimarca (mercoledì 18). L’Inter ha chiesto ufficialmente per bocca di Beppe Marotta tutela per i propri giocatori anche perché è reduce da un tour de force molto difficile iniziato con le sei positività al Covid a cui si è aggiunto il caso Hakimi“ .

