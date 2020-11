Infortunio di Lukaku, Striscia la Notizia smaschera la “gufata” di Adani: Conte conferma

Romelu Lukaku non è riuscito a recuperare e non è partito per Madrid. Niente sfida di Champions League per il giocatore belga, che si è infortunato contro lo Shakhtar Donetsk. Su quell’infortunio è tornato il programma Striscia la Notizia, nell’angolo dedicato alle “gufate” per eccellenza. Militello ha quindi riproposto il commento in diretta di Lele Adani sulla punizione di Romelu, che si è infranta sulla traversa. Ecco le sue parole esatte: “C’ha l’adduttore d’acciaio!”

Striscia la Notizia ha quindi recuperato anche le parole di Antonio Conte, che ha confermato il momento preciso in cui Big Rom si è infortunato: “Ha avuto questo problemino muscolare precisamente quando è andato a calciare quella punizione”.