Lukaku, il Bologna ti ispira. Nell’ultimo gol segnato c’è una particolarità

Il belga ha segnato cinque reti ai rossoblù finora e ha segnato più reti solo al Genoa: ai liguri ne ha fatti sei

Contro il Bologna, Romelu Lukaku ha segnato il ventesimo gol in questa stagione in Serie A (26 le reti segnate in totale in stagione tra le varie competizioni giocate.

Grazie a quella rete è diventato il settimo giocatore della storia dell'Inter ad aver segnato almeno 20 gol in campionato in due stagioni consecutive con la maglia interista.

Il sito ufficiale del club interista racconta che il ventesimo gol in campionato del belga è particolare per un motivo. "È andato a segno con il piede destro, per la quarta volta nelle ultime sette marcature. Nei" precedenti 32 gol in maglia interista aveva segnato di destro in 4 occasioni".