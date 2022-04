Lukaku: “Finirò la mia carriera all’Anderlecht. Sempre stato un loro tifoso, è casa mia”

L'attaccante del Chelsea non ha dubbi: "Tornerò a giocare nell'Anderlecht"

La Fifa ha realizzato uno speciale sull'accademia giovanile dell'Anderlecht. Negli anni il settore giovanile del club belga ha sfornato grandi talenti, Romelu Lukaku su tutti. "Il giocatore che sono oggi è grazie al signor Kindermans (responsabile settore giovanile, ndr) che ha visto qualcosa in me. Prima ci sono stati uno o due giocatori a venire fuori, dopo di me quel numero è aumentato e anche tre o quattro hanno sfondato in un anno. Il signor Kindermans sarà molto orgoglioso, perché sono arrivati ​​tutti all'Anderlecht".

"Se mi considero l'attaccante ideale dell'Anderlecht ? Allora dico di sì. Qualcuno che sa segnare gol e mettere gli altri davanti alla porta e che spesso sa come trovare la strada per la rete. Finirò nel club dove tutto è iniziato per me. L'Anderlecht è sempre stato il club per me. Sono sempre stato un loro tifoso. È casa mia e mi sento molto amato lì".