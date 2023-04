EDICOLA / CdS: Lukaku, altro caso esultanza. Il passo indietro del presidente AIA

In prima pagina c'è ancora Romelu con i cori razzisti subiti in Juve-Inter: stavolta a far scoppiare la polemica le parole di Pacini e il marcia indietro

"Lukaku, altro caso esultanza. Domani c'è Inter-Juve. Dopo la grazia Pacifici, nuovo presidente AIA, a gamba tesa: «Chi zittisce sarà ammonito». Poi la telefonata con la FIGC e la retromarcia: non in caso di reazione ai cori razzisti". Questo il titolo del Corriere dello Sport rispetto a quanto accaduto in giornata con le parole di Pacini sull'esultanza del belga nella partita di Coppa Italia contro la Juventus.

A centro pagina "Risveglio da campioni. Scudetto in arrivo dopo 33 anni: una notte di fuochi d'artificio. A Capodichino Napoli portato in trionfo, cantano in diecimila".

