Cds: “Inter, Lukaku titolare col Torino. Chi al suo fianco? Il meno stanco. Con una certezza”

Sarà ancora estenuante per i calciatori dell’Inter questa pausa per le nazionali. Soprattutto per Lautaro Martinez, che sarà al centro dell’attacco dell’Argentina nonostante qualche acciacco fisico. E tutto ciò mette in difficoltà Antonio Conte per le scelte in vista dei prossimi impegni: “Solo giovedì prossimo potrà presentarsi alla Pinetina e, dovendo sottoporsi subito al tampone, il primo allenamento con la squadra potrà sostenerlo soltanto venerdì.

Se non altro, la gara con il Torino, stavolta, non sarà di sabato, ma di domenica. Giocando in Europa, gli spostamenti di Lukaku saranno più limitati. Quindi, a meno di intoppi, Big Rom sarà titolare con il Toro. L’altro posto in attacco se lo giocheranno Lautaro e Sanchez, a seconda di chi sarà meno stanco. Fermo restando che mercoledì 25 Lautaro dovrà essere in campo dall’inizio con il Real“, spiega il Corriere dello Sport.