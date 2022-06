Lukaku spinge per tornare all’Inter. “La carta vincente per convincere il Chelsea”

Romelu Lukaku spinge per tornare all'Inter e questa non è più una novità. Il Chelsea, però, ha da poco aperto al prestito, sebbene non possa e non voglia liberare a 0 il centravanti belga. "Il Chelsea pretende un giocatore in cambio per evitare che l’operazione si trasformi in un clamoroso autogol anche agli occhi dei tifosi, che comunque hanno già mollato il belga. Nel mazzo dei possibili partenti dall’Inter, il giocatore più interessante potrebbe essere Denzel Dumfries , comunque tra i più sacrificabili tra i titolari", conferma Tuttosport che rimarca come Lukaku costi 23 mln all'anno a bilancio ai Blues.