Lukaku, Chelsea in tempo fino a domani sera per la Supercoppa. Altrimenti l’esordio…

I blues faranno di tutto per registrare il trasferimento e inserirlo nella lista dei giocatori che affronteranno il Villarreal

Per poter essere incluso nella lista dei giocatori che parteciperanno alla Supercoppa contro il Villarreal il Chelsea ha tempo fino alle 23 (ora inglese) di martedì. Se non riuscirà a registrare in tempo il trasferimento, l'esordio stagionale di Lukaku in Blues sarà contro il Crystal Palcae sabato.