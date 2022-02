Chelsea-Lille, Tuchel spiazza tutti: Lukaku finisce in panchina

L'allenatore aveva parlato di protezione nei confronti del giocatore che non vive un gran momento. Ma in CL gioca Havertz

La partita con il Lille ha già un colpo di scena per il Chelsea. Tuchel ha deciso che non manderà in campo da titolare Romelu Lukaku. Al suo posto, con a fianco Pulisic, ci sarà Havertz. L'allenatore della squadra londinese ha deciso così di mandare in panchina l'attaccante in un momento per lui delicatissimo dopo la sfida con il Crystal Palace che gli ha fatto attirare l'attenzione in negativo. Nell'incontro di Premier League un record negativo: solo sette tocchi in tutta la partita. Per questo era attenzionato dalla stampa inglese convinta però che Tuchel avrebbe dato seguito alle parole: "Vogliamo proteggerlo". Tutti pensavano ad una serata in CL da titolare ma l'allenatore ha preferito un altro giocatore al suo posto.