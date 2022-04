UFFICIALE / Chelsea-Real: Lukaku parte ancora dalla panchina

Tuchel ha deciso di non impiegare, per l'ennesima volta, il centravanti belga da titolare nella sfida di Champions contro Ancelotti

113 mln per uno degli attaccanti più importanti in Europa per il rendimento avuto nella scorsa stagione all'Inter e nel Belgio. Ma il Chelsea continua a tenere in panchina Romelu Lukaku. Nella formazione ufficiale che affronterà il Real Madrid ai quarti di Champions League, l'attaccante belga non c'è, si accomoda in panchina. Queste le formazioni di Tuchel e Ancelotti che si sfidano questa sera a Stamford Bridge: