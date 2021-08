Lukaku-Chelsea, la chiave può essere Werner: l’Inter valuterà solo due opzioni

L'attaccante tedesco, deludente nella sua prima stagione con i Blues, può rientrare nell'affare legato al belga

Il Chelsea fa sul serio per Romelu Lukaku: l'Inter proverà a resistere, e ha già fatto capire di non voler accettare offerte comprensive di contropartite tecniche. La chiave, secondo Tuttosport, potrebbe essere Timo Werner, già accostato ai nerazzurri in passato: "Se il Chelsea alzerà la posta a 120-130 milioni senza contropartite (o magari inserendo l'attaccante Werner , valutato 40), l'Inter si troverà inevitabilmente nella scomoda posizione di dover valutare la proposta".