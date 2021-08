Cds – Lukaku, nuova offerta Chelsea: “No Alonso, ecco il nome per l’Inter”

L'Inter si aspetta un nuovo assalto del Chelsea per Romelu Lukaku: ecco la contropartita che i Blues potrebbero offrire ai nerazzurri

Fin qui tutti gli assalti sono stati respinti con forza, ma nulla esclude che da Londra possano presto tornare alla carica. Anzi, dalle parti di Viale della Liberazione se l'aspettano, perché il Chelsea per Romelu Lukaku fa davvero sul serio. E chissà che i Blues, scrive il Corriere dello Sport, non arrivino, oltre a un imponente conguaglio economico, a mettere sul piatto il cartellino di Timo Werner:

"Big Rom ha sempre detto di star bene a Milano dove ora ha uno stipendio top, da 8,5 milioni netti. Ma cosa succederà se il Chelsea arriverà a proporgli il doppio o poco meno? Viste le cifre circolate per Haaland, l'Inter lo valuta molto più dei 120 milioni ipotizzati un paio di mesi fa, ma Marotta e Ausilio sperano di non doversi mettere a trattare con la Granovskaia (offrirà come contropartita Werner?). Vorrebbe dire che il desiderio di Romelu di rimanere ha vacillato, cosa finora non avvenuta".